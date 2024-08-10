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Уникальная находка в Фромборке: компас Николая Коперника

Уникальная находка в Фромборке: компас Николая Коперника

Уникальная находка в Фромборке: компас Николая Коперника Ольга ВайленкоВ северной части Польши, в древнем городе Фромборк, произошло событие, которое может стать сенсацией для всего научного сообщества.

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