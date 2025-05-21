Радость и гармония: для пяти знаков зодиака эта неделя будет самой прекрасной Алёна ЮрьеваИногда судьба дарит нам особенные дни — наполненные светом, внутренним покоем и ощущением, что всё идёт так, как нужно.
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