Женский экипаж водителей автобусов из Иркутска вошел в десятку лучших на международном конкурсе

Женский экипаж МУП «Иркутскавтотранс» вошел в десятку лучших по профессии на Международном конкурсе. XXVI Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов прошел в рамках транспортного фестиваля «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.
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