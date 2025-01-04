Старинная Шуя приглашает на основные события фестиваля «Русское Рождество», которые состоятся с 5 по 8 января

Уже завтра, 5 января, в Шуе откроется «Парк Рождественского Чуда», где гости фестиваля смогут прогуляться по аллеям, залитым светом, и увидеть масштабную инсталляцию — результат совместного творчества классических художников Палеха и современных мультимедиа-художников.
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