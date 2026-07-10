Собственный бизнес в 17 лет и виллы в подарок: как живут сыновья-близнецы Эмина Агаларова

Сыновья-близнецы Эмина Агаларова, Али и Микаил, в этом году отметят совершеннолетие. Несмотря на юный возраст, 17-летние наследники уже активно занимаются предпринимательством в Баку и зарабатывают собственные деньги, а также владеют роскошной недвижимостью, которую заранее подготовил для них знаменитый отец.