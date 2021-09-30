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Успех «Зенита» и крах «Барсы», Роналду тащит «МЮ», клубы РПЛ против Прядкина, Пекин-2022 без иностранных фанатов и другие новости утра

Доброе утро! Мы уже подготовили для вас утренний дайджест. Втягивайтесь в новый день! ☀️ 1. «Зенит» наконец зажег в Лиге чемпионов и разнес «Мальме» (4:0), играя в большинстве с 53-й минуты.

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Лена Мисько
с Барсой беда, конечно ((( *** Концентрат ужаса «Барсы»: худший старт в Лиге чемпионов, минимум шансов выйти из группы Мрак. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/2970324.html
Лена Мисько
🚨‼️ Фабрицио Романо: Будущее Рональда Кумана в «Барселоне» после вчерашнего матча находится под большим вопросом. Хави и Роберто Мартинес являются главными в списке потенциальных претендентов.
Лена Мисько
Но Роналд Куман, кажется, не очень расстроен, ведь его увольнение тормозит один важный ньюанс – 13 млн евро неустойки. А ведь «Барсе» еще нужны деньги на нового тренера 💶 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2970339.html?utm_source=telegram&utm_medium=sab&utm_campaign=2021-09-30
Лена Мисько
АренаБреда, [30.09.21 04:54] Все эти новости меркнут в свете главного события сегодняшнего хоккейного дня... В течение дня ожидаем очень серьёзный трансфер в Континентальной Хоккейной лиге, который не оставит безразличными всех российских болельщиков... Наберемся терпения
Лена Мисько
Ягр вернётся?
кузнецов владимир
Авангард пару лет назад хотел подписать его на один матч чтобы устроить проводы из КХЛ, но лига не разрешила. А сейчас он и сам вряд-ли поедет
Лена Мисько
я помню, ты писал но вдруг что-то изменилось? просто я предположила, что это за трансфер такой может быть, который не оставит безразличными всех российских болельщиков...
кузнецов владимир
Например Ковальчук переходит в Спартак
Лена Мисько
он же уже отказывался, чего вдруг сейчас? в Спартаке стало лучше?
Лена Мисько
Назаров в Сочи * Андрей Викторович, добро пожаловать в «Сочи»
Лена Мисько
АренаБреда, [30.09.21 12:57] Это главная новость сегодняшнего дня... известный тренер, который дал дорогу в большой хоккей - Кузнецову и Бурдасову, Панарину и Дадонову, Хайрулину и Бикмулину - вновь в обойме
Лена Мисько
АренаБреда, [30.09.21 13:01] И давайте скажем честно: без Назарова было скучно. Без его эпатажных пресс-конференций, агрессивного поведения на скамейке запасных, препирательств с болельщиками и судьями. Назаров даёт зрелище, Назаров даёт рейтинги, просмотры на ютубе и ВКонтакте. Внимание к «Сочи» теперь подскочит в несколько раз. А на ключевые для Андрея Викторовича матчи против Московского «Спартака», любимой с недавних пор команды тренера, ЦСКА, Омского «Авангарда» болельщики будут ломиться со всех уголков Юга..
Лена Мисько
Как такой отбитый может тренировать? Была уверена, что после случая с Панариным его вообще выгонят из хоккея ...
Лена Мисько
посмотрю, надеюсь не забуду *** АренаБреда, [30.09.21 13:06] 28 октября первый акт противостояния «Спартака» и «Сочи». В Москве на Мегаспорте сойдутся две самых зрелищных команды чемпионата. Мы со своей стороны отчаянно рекомендуем запастись поп-корном.
Лена Мисько
Интервью Шварца для Футбола России https://youtu.be/RnCsxuvIwso
Лена Мисько
Ручной мяч, [30.09.21 07:58] Вот и итог нашумевшего дела о ставках. Применить к Найдунову, Кириленко, Дмитриеву и Морозову санкцию в виде дисквалификации на пять лет, к Гоголеву и Ермолину — на два года, к Кандыбину и Фролову — до 30 июня 2022 года. Срок исчисляется с 21 сентября 2021 года. Главный тренер этой сборной, Виталий Иванов, покинул свой пост. Спортивная карьера, и годы жизни в спорте, выброшены в мусорную корзину. Первая четверка, однозначно потеряна для гандбола. У остальных есть шанс, хотя дело передали в правоохранительные органы. По итогу, там может быть и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы. Хотя сказать по правде, гандбол ничего не потерял в лице этих парней. И если никто из них, не вернётся в дальнейшем на площадку, это не будет катастрофой. По-человечески их немного жаль, но по меркам спорта, всё правильно. Если ты выбрал карьеру профессионального спортсмена, ты должен понимать всю ответственность, особенно когда играешь в сборной своей страны. Разговоры о том, что нам денег не хватало, маленькие зарплаты, просто удивляют. Вы что, возомнили себя Кокориным и Мамаевым?! Хотите так же кутить в Монте-Карло? Так играй, бейся в каждом матче, добудь медаль для России. Твои деньги закопаны, в чужой шестиметровой зоне. Задайте себе вопрос, а что я умею, какой у меня уровень игры. Только честно! Современные парни-гандболисты, отличаются от своих коллег-девушек, и по числу наград на разных турнирах, и по менталитету. Могу судить об этом, зная ситуацию изнутри. У девчонок, изначально высокая мотивация, готовность выкладываться на 110%, слушать и делать то, что говорит тренер. И трезво оценивать свои силы. У парней, возраста 16-18 лет, которые где-то чуть отличились, сразу замашки звёзд уровня Лиги чемпионов, стремление перейти в Чеховские медведи или ЦСКА, ведь там платят, и кормят, и жильем обеспечивают. Да только многие, не понимают одного, эти клубы не резиновые. Лучше ты дома, в своей команде, где тебе дают играть много, и где ты растешь, зарекомендуй себя, наберись опыта, а потом уже думай о топ-клубах. Но зачастую, некому подсказать молодым эти простые истины. Родители, частенько просто далеки от спорта, и думают, что главное в спорте деньги. Всё меряется ими сейчас, и вот такой итог бывает. Хорошо, что Шишкарев проявил принципиальность, это сегодня редкость в спорте. На такое, не каждый руководитель пойдет. Может теперь ребята поймут, что главное в жизни не деньги, а огонь в твоем сердце, и любовь к тому виду спорта, который ты выбрал. Надо быть фанатиком, немного сумасшедшим, и верить в себя. И тогда гандбол не забудет тебя, иначе шестиметровая зона, может однажды превратиться в зону за колючей проволокой.
Лена Мисько
Расписание матчей на сегодня
Лена Мисько
⚡️⚡️⚡️ Калининградскую "Балтику" скорее всего возглавит Роберт Евдокимов. Напомню, что вчера после поражения от "Текстильщика" Евгений Калешин подал в отставку.
Лена Мисько
Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, хочет выступать за сборную России 🇷🇺 ❗️Спортдиректор «Ганновера» Маркус Манн подтвердил, что Ондуа хочет играть за российскую команду: «Да, это его цель. Но всему свое время».
кузнецов владимир
воспитанник Локомотива
Лена Мисько
и?
кузнецов владимир
и ничего. он занимался в одной группе с Миранчуками пока его папа работал в посольстве Камеруна в России. скорее всего российского паспорта у него все равно нет, так что это дело очень дальнего будущего
кузнецов владимир
Гаэль Ондуа рассказал о своей связи с Россией. – Как вы оказались в России? – Я переехал в 12 лет. Мой отец – дипломат, работал в посольстве Камеруна и позвал к себе. Все думают о России: «Зачем они делают так, зачем по-другому?» Но я решил, что раз папа живет здесь и у него все хорошо, нужно попробовать. Моя мама – герой! Сначала работала в детском саду, потом стала обеспечивать нашу большую семью. У меня семь сестер и два брата, но это нетипично для Камеруна. Я – четвертый ребенок в семье. Кто-то живет во Франции, кто-то – в Швейцарии. Младший брат как раз занимается там футболом, хотя начинал в Яунде, столице Камеруна. – Вы тоже там начали? – Да, но несерьезно. Мама просто привела меня в местную секцию, поначалу не все получалось. Но все поддерживали – верили, что я смогу стать профессионалом. Когда приехал в Россию, вообще не говорил по-русски. Отец отвел в интернат «Локомотива», чтобы я учил язык там. Но главное, что удивило по приезде, – холод. Я ведь приехал впервые зимой, папа в аэропорту сразу надел на меня толстенный пуховик. Я таких никогда не видел, честно. – Как вы жили в России, не зная русского языка? – Чтобы вы понимали, до переезда в Москву я знал пять языков: французский, английский, немного немецкий и два из 250 камерунских диалектов, на которых говорят мои папа и мама. А русскую речь услышал впервые в жизни. Наверное, помогло, что мне очень нравится ее звучание. Я действительно хотел выучить язык. Не понимаю, как некоторые легионеры живут в России столько лет и не могут связать двух слов. Думаю, это неправильно. Поначалу общался с ребятами из «Локомотива» на языке жестов, потом купил разговорник. Я-то учился еще в то время, когда никаких смартфонов и умных переводчиков не было. Спасибо парням, которые мне помогали. Миранчуки, например! – Серьезно? – В интернате по шесть человек в комнате, я попал как раз к братьям. Учил русский язык в разговорах с ними, а Антону и Леше помогал с английским. И огромное спасибо хочу сказать Елене Юрьевне, маме Миранчуков. Она помогала сильнее всех, делала со мной домашние задания. Я ведь поначалу вообще не понимал, что вокруг происходит. То, что сейчас я свободно говорю на русском, – это и ее заслуга, и учителей школы «Локомотива», – сказал Ондуа.
Лена Мисько
ЧЕМПИОНКИ МИРА! Наши волейболистки выиграли ЧМ U18 🥇🇷🇺 Золото женского ЧМ возвращается в Россию спустя 22 года – тогда побеждала молодежка с Екатериной Гамовой. А в категории U18 побед не было 28 лет 💪 В финале в Мексике наши девушки уверенно разобрались с итальянками 3:0, а Наталья Суворова признана лучшим игроком турнира. Какие прекрасные новости с утра 😍 Браво 👏👏👏
Лена Мисько
«Заинтересованы только в том, чтобы в российском футболе было больше денег» Вице-президент РФС Денис Соловьев высказался о тендере по телеправам на РПЛ https://www.sports.ru/football/1101680202-vicze-prezident-rfs-o-telepravax-na-rpl-zainteresovany-tolko-v-tom-cht.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-09-30
Ruslan Zakirov
Матч Зенит-Мальме толком не смотрел. Попал на кусок с моментом красной шведу, но так как ехал в такси и вщглянул только с телефона, то толком не понял момента. Там вроде как Кузяев играет опасно в прыжке открытыми шипами.
кузнецов владимир
интересно где Тихонов увидел молдаван в Шерифе
Лена Мисько
Юля Ефимова первый этап Кубка мира пропустит https://rsport.ria.ru/20210929/plavanie-1752413132.html
кузнецов владимир
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил победный гол в матче с «Вильярреалом» (2:1) на 95-й минуте игры. Это его 41-й победный мяч в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира. На втором месте идет форвард «ПСЖ» Лионель Месси, голы которого 38 раз приносили команде победу.
кузнецов владимир
Криштиану Роналду забил гол на 95-й минуте матча 2-го тура группового этапа против «Вильярреала» (2:1). Этот гол стал для португальца 12-м в Лиге чемпионов, забитым на 90-й минуте или позднее. Это самый высокий показатель в истории турнира. Ближайший преследователь Роналду по этому показателю – Лионель Месси. Аргентинец забил 6 голов в рамках этого турнира на 90-й минуте или позже.
Лена Мисько
⚽️УЕФА назвали 4 претендента на звание игрока недели в ЛЧ
Ruslan Zakirov
Интересно замечать, как футболисты ведущих сборных подсаживаются физически после крупных турниров. Что у Челси, что у МС из матча в матч сдуваются.
Лена Мисько
На этой неделе Мария Саккари дебютировала в топ-10 рейтинга: и чем более заметной фигурой в теннисе она становится, тем больше комплиментов получает за физическую подготовку. Карен Хачанов, например, восхищался: «В плане фитнеса она самая сильная. И в тренажерке может превзойти даже некоторых игроков ATP. Мария – ты сильная!» Рассказываем о девушке с самыми рельефными плечами в теннисе ⬇️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2969878.html?utm_source=telegram&utm_medium=sab&utm_campaign=2021-09-30
Лена Мисько
Похоже, Холанд все же покинет «Боруссию» летом 2022 года Как утверждает источник, боссы «Боруссии» уже решили с игроком вопрос отступных. Норвежец уже практически выбрал новую команду ⬇️ https://sprts.cc/4H5GMW
Лена Мисько
⚡️В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 867 человек. @gnews_ru
Лена Мисько
Рост по коронавирусу показывают 56 регионов России. - Роспотребнадзор @gnews_ru ⚡️За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Лена Мисько
Гол Месси в ворота "Манчестер Сити" признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов. Гол Тилля занял второе место в голосовании, Теллеса – третье, Гризманна – четвертое.
Ruslan Zakirov
Мне лично очень гол Кьезы вчера понравился.
Лена Мисько
не спорю, я вчера ему тоже тут дифирамбы пела )))
Лена Мисько
История отравления бывшего сотрудника ФСБ станет основой для криминального сериала, за создание которого будет отвечать шоураннер «Люпена» и «Преступника» Британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто») сыграет сотрудника ФСБ России и бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко в драматическом сериале ITV и Nordic Entertainment Group, сообщает Deadline. Вместе с ним в предстоящем проекте снимется американская актриса русского происхождения Маргарита Левиева, которая должна будет воплотить образ вдовы Литвиненко — Марины, боровшейся за восстановление справедливости в отношении убийц ее мужа. Сериал о Литвиненко создается при поддержке многих ключевых лиц, участвовавших в расследовании, включая бывших офицеров Скотланд-Ярда Клайва Тиммонса и Брента Хаятта, а также адвоката Бена Эммерсона и членов семьи самого офицера КГБ. Сюжет драмы начинается в ноябре 2006 года. Двое полицейских приезжают в больницу Университетского колледжа в Лондоне, чтобы опросить пациента, состояние здоровья которого значительно ухудшилось. Во время допросов российский диссидент Александр Литвиненко подробно рассказывает им о событиях, послуживших причиной его болезни. Его показания в конце концов помогут детективам найти виновных. Шоураннером проекта стал Джордж Кэй, создавший немало криминальных драм, таких как сериалы «Люпен» и «Преступник», и отвечавший за сценарий «Убивая Еву». Дата выхода сериала пока неизвестна. 50-летний Дэвид Теннант — шотландский актер, получивший широкую известность благодаря роли Десятого Доктора в телевизионном проекте «Доктор Кто». Также среди его заметных ролей можно выделить демона Кроули («Благие знамения») и психопата-убийцу Килгрейва («Джессика Джонс»). https://style.rbc.ru/impressions/6155879e9a79476d87618e96?from=newsfeed
Лена Мисько
Лугового должен сыграть Хью Лори
Ruslan Zakirov
Когда британцы начали эту истерику насчет отравления предателя, то я себе заказал футболку с принтом Traditional Russian Cuisine - Polonium 210 и надел ее на рождественский маскарад. Я тогла работал в компании, где была куча британцев, включая нашего старшего вице-президента.
Лена Мисько
лучше бы на хэллоуин надел )))
Лена Мисько
но рождественский маскарад - тоже отличный повод))
Ruslan Zakirov
Так дело было в Сингапуре (бывшая колония Британии плюс член Commonwealth). Я так и придумывал это сочетание как рождество и хэллоуин в одном пакете, так как они меня тоже покошмарили - одним из ведущих был трансвестит или трансгендер.
Лена Мисько
чего в этом кошмарного мало ли кто ведущий))
Ruslan Zakirov
Так он/она выходил (а) к посетителям заведения и приставал (а), пытаясь сесть на колени.
Лена Мисько
;) действительно кошмар
Лена Мисько
Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО. Он сдал положительную пробу перед Олимпиадой-2020 *** Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина. Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Полянский сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке. Позже спортсмен выступал на Олимпийских играх в Токио, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е – в смешанной эстафете. Информация о положительной пробе Полянского поступила в Международный союз триатлона 5 августа. «Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», – заявили в РУСАДА.
Лена Мисько
Это список вратарей, совершивших больше всего сейвов в отдельно взятом матче Лиги чемпионов. Атанасиадис из "Шерифа" почти догнал Муслеру. Наличие Помазуна, который делит с греком и, например, Облаком вторую строчку, умиляет.
Лена Мисько
[ Инсайды от Карпа] «ГАЗПРОМ» ВЫДЕЛИТ «НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ» БОЛЕЕ ₽200 МЛН Но это не федеральный ГП, а локальный. Метановый Карп в одиночку докладывает: компания «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» стала спонсором ФК «Нижний Новгород». Бумаги подписаны, официально об этом будет объявлено в самое ближайшее время. Объем финансирования составит более 200 млн рублей. В Нижнем давно ждали нового спонсора и теперь, когда команда в дебютном для себя сезоне в элите показывает неплохие результаты (перед 10-м туром «НН» идет на 10-м месте, имея в активе выездные победы над «Спартаком» и «Динамо») — она получит дополнительное финансирование. Как по-вашему, заслужили в «Нижнем» прибавку к бюджету (кстати, по моей инфе недавно клуб полностью закрыл долги по зарплате и даже премиальным) — или все это глупости и надо работать с тем, что есть? @karpinside
Лена Мисько
⚡️Аленичев — основной кандидат на должность главного тренера Балтики
Лена Мисько
Sports.ru Рангник – один из кандидатов на пост тренера «Барселоны» «Барселона» ищет нового главного тренера на случай оставки Роналда Кумана. https://m.sports.ru/football/1101716876-rangnik-odin-iz-kandidatov-na-post-trenera-barselony.html
Лена Мисько
Барселона разваливает российский футбол

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