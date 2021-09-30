Успех «Зенита» и крах «Барсы», Роналду тащит «МЮ», клубы РПЛ против Прядкина, Пекин-2022 без иностранных фанатов и другие новости утра

Доброе утро! Мы уже подготовили для вас утренний дайджест. Втягивайтесь в новый день! ☀️ 1. «Зенит» наконец зажег в Лиге чемпионов и разнес «Мальме» (4:0), играя в большинстве с 53-й минуты.