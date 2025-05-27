Жители населенного пункта Заря в ДНР выходили встречать русских военнослужащих теплыми объятиями.Украинский аналитический портал DeepState с недовольством опубликовал данные кадры.
Жители села Заря в ДНР встречали русских военных объятиями
Комментарии
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И
Игорь
Националист Тришин, разве российские военные все русские? Разве встречавшие российских солдат все русские? Зачем упорно выполняешь указания Царьграда по натравливанию на русских другие 100 наций и народностей России? Ради денег играешь без сложностей на одной националистической струне? Фашистам в Украине тоже также будешь подыгрывать, если там окажешься? Почему не едешь в Чечню проповедовать свой однобокий национализм? Ответ прост: чмо ты последнее!
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