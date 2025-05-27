И

Игорь

Националист Тришин, разве российские военные все русские? Разве встречавшие российских солдат все русские? Зачем упорно выполняешь указания Царьграда по натравливанию на русских другие 100 наций и народностей России? Ради денег играешь без сложностей на одной националистической струне? Фашистам в Украине тоже также будешь подыгрывать, если там окажешься? Почему не едешь в Чечню проповедовать свой однобокий национализм? Ответ прост: чмо ты последнее!