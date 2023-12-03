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The Economist раскрыл планы Швеции и Нидерландов прекратить поддержку Украины

The Economist раскрыл планы Швеции и Нидерландов прекратить поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы, которая на прошлой неделе одержала победу на парламентских выборах, Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза (ЕС).

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