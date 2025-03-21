ТАСС: россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей

В России 82% людей, чей доход составляет от 200 тысяч рублей, считают, что минимальный достаточный уровень пенсии должен начинаться от 45 тысяч рублей, а комфортный уровень, по мнению 72% из них, — от 100 тысяч.
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