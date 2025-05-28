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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач-ортодонт рассказала о росте объема отечественных медицинских разработок

Врач-ортодонт рассказала о росте объема отечественных медицинских разработок

За последние три–пять лет доля отечественных разработок в медицине значительно увеличилась, рассказала «Известиям» врач-ортодонт, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук 28 мая.

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