Веточный корм. (Обещанное дополнение к “Волшебному Ведру”).

Летом совершенно необязательно подкармливать кроликов ветками, тк вокруг полно сочной зеленой травы. Но осенью – зимой – весной наши ушастые малыши страдают от нехватки витаминов и клетчатки, а иногда жестоко мучаются разными недугами.