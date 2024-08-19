Веточный корм. (Обещанное дополнение к “Волшебному Ведру”).

Летом совершенно необязательно подкармливать кроликов ветками, тк вокруг полно сочной зеленой травы. Но осенью – зимой – весной наши ушастые малыши страдают от нехватки витаминов и клетчатки, а иногда жестоко мучаются разными недугами.
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