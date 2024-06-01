Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защиты детей

Компанию в поздравлении губернатору составил председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей края с Днем защиты детей.
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