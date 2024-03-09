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Захарова: слова постпреда США про отношения НАТО и РФ — это пропаганда и сказки

Захарова: слова постпреда США про отношения НАТО и РФ — это пропаганда и сказки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление позапрошлогоднего ролика, в котором постпред США в НАТО Джулианна Смит «рассказывает сказки» на тему, почему у НАТО и России не сложились отношения.

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