Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление позапрошлогоднего ролика, в котором постпред США в НАТО Джулианна Смит «рассказывает сказки» на тему, почему у НАТО и России не сложились отношения.
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