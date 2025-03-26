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Царьград

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Кривой Рог накрыли "Герани": Больше 20 взрывов, повсюду гигантские столбы дыма. Всё попало на видео

Кривой Рог накрыли "Герани": Больше 20 взрывов, повсюду гигантские столбы дыма. Всё попало на видео

Мощную детонацию в Кривом Роге после удара "Гераней" сняли на видеоСегодня в полночь глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в своём телеграм-канале, что на город обрушилась массовая атака беспилотников.

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