Байден пригласил Зеленского на встречу

Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу. Она запланирована на 12 декабря. По словам пресс-секретаря президента США, на встрече они обсудят «нынешние нужды» Украины и «жизненную необходимость» продолжения поддержки Вашингтоном Киева.
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