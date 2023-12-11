Байден пригласил Зеленского на встречу

Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу. Она запланирована на 12 декабря. По словам пресс-секретаря президента США, на встрече они обсудят «нынешние нужды» Украины и «жизненную необходимость» продолжения поддержки Вашингтоном Киева.