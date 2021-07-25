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Полиция Японии задержала мужчину, который разбрасывал антиолимпийские листовки

Полиция префектуры Нагоя задержала 59-летнего мужчину, который разбрасывал листовки с протестными лозунгами против Олимпийских игр в Токио.

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