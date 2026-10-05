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Иньеста о «Золотом мяче»: «Хотел бы, чтобы он достался испанцу. Учитывая их индивидуальные и коллективные достижения, так и должно быть»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ответил на вопрос про « Золотой мяч ». – Сейчас, когда все об этом говорят, кому бы вы отдали «Золотой мяч»? – Я бы хотел, чтобы «Золотой мяч» достался испанцу.

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