Иньеста о «Золотом мяче»: «Хотел бы, чтобы он достался испанцу. Учитывая их индивидуальные и коллективные достижения, так и должно быть»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста ответил на вопрос про « Золотой мяч ». – Сейчас, когда все об этом говорят, кому бы вы отдали «Золотой мяч»? – Я бы хотел, чтобы «Золотой мяч» достался испанцу.