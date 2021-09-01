Юлия Барановская: «Слезы жалости к себе — это лишнее»

«Когда ты понимаешь, что люди реально бьются, а у них ничего не получается, то им хочется помогать. Юлия Барановская с детьми Филипп Гончаров «Когда ты понимаешь, что люди реально бьются, а у них ничего не получается, то им хочется помогать.