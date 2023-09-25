Канадского премьера отдельные парламентарии призвали извиниться за приглашение бывшего боевика дивизии СС, названного «ветераном борьбы против русских»

Запад уже даже не пытается скрывать того, что готов поддерживать любые деструктивные человеконенавистнические силы, если эти силы можно профинансировать и направить воевать против России.
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