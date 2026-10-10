Министры ЕС утвердят крупнейший антироссийский санкционный пакет

Кая Каллас заявила, что главы МИД ЕС 12 октября утвердят самый значительный с 2022 года пакет антироссийских санкций в ответ на сделку России и США по поставкам дизеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пока Набиуллина п...
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым