Юрий Кот В Нижнем Новгороде местная жительница без страха и упрёка решила прогуляться по улице с американским флагом, решив тем самым, вероятно, выразить свою гражданскую позицию.
В Нижнем Новгороде сожгли флаг США, а в Керчи травят парня за патриотизм
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роман романыч
проверить всех крымчан на наличие второго украинского паспорта,у кого есть,гнать в хохляндию,хорошо устроились ждуны.
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1 час.
Андрей Лобанов
Да, сколько ещё ждунов таится даже в Крыму. Надо бы компы и гаджеты этих "детишек" проверить на предмет укро-нацистского контента, ИМХО им хорошо мозги промывают. Дело для следаков и ФСБшников. Потому что потом вот эти "онижедети" со взрывчатой отправятся Крымский мост взрывать или пассажирские составвы на железной дороге. А пида.ргоги и инспекторы ПДН будут невинные глазки строить, мол, мы ничего такого и подумать не могли. Хотя, судя по фотографии, с этм ребёнком тоже не всё нормально.
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53 мин.
Алина Белова
Директора школы и классного руководителя немедленно уволить и ни на шаг не допускать к работе с молодёжью ( детьми ). А где отдел образования ?
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49 мин.
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