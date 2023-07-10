В Нижнем Новгороде сожгли флаг США, а в Керчи травят парня за патриотизм

Андрей Лобанов

Да, сколько ещё ждунов таится даже в Крыму. Надо бы компы и гаджеты этих "детишек" проверить на предмет укро-нацистского контента, ИМХО им хорошо мозги промывают. Дело для следаков и ФСБшников. Потому что потом вот эти "онижедети" со взрывчатой отправятся Крымский мост взрывать или пассажирские составвы на железной дороге. А пида.ргоги и инспекторы ПДН будут невинные глазки строить, мол, мы ничего такого и подумать не могли. Хотя, судя по фотографии, с этм ребёнком тоже не всё нормально.