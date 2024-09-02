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Парламентская газета

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Президент рассказал, что спит шесть часов в сутки

Президент России Владимир Путин признался, что обычно спит по шесть часов, а иногда — еще меньше. Об этом он рассказал 2 сентября на открытом уроке «Разговоры о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла, сообщается на сайте Кремля.

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