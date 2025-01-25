Битва в Великой Новосёлке подходит к концу: Армия России уже в центре и продолжает зачистку, — DS (КАРТА)

Битва в Великой Новосёлке подходит к концу: Армия России уже в центре и продолжает зачистку, — DS. ВСУ на Южно-Донецком направлении на грани разгрома, снова пишет работающий на ГУР аналитический ресурс Deep State: Российские войска продолжают зачистку и уже фиксируются в центре Великой Новоселки.