LG работает с Джимом Келлером над новым процессором 'Affectionate Intelligence'

LG и Tenstorrent объявили о расширении сотрудничества. У этих двух компаний уже есть несколько планов по производству SoC, но сегодня они заявили о намерении разработать новые ИИ-чипы, чтобы продвинуть концепцию LS «Affectionate Intelligence» в бытовой технике, работающей на основе ИИ, решениях для умного дома, мобильности и коммерческих приложениях.