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Финита ля комедия. Орбан снова решил свои вопросы в ЕС за счет шантажа

Финита ля комедия. Орбан снова решил свои вопросы в ЕС за счет шантажа

Венгрия все же проголосовала за продление действия текущих санкций ЕС против России. В обмен на свой голос Будапешт добился от европейских чиновников требуемые гарантии об энергобезопасности и заявления о важности энергетической инфраструктуры Украины.

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