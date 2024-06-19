Анастасия Решетова опровергла слухи об отношениях с мужем Алсу

Анастасия Решетова, фото: ИнстаграмЗнаменитая модель и влиятельный блогер Анастасия Решетова решила развеять слухи, которые недавно начали распространяться в СМИ о ее предполагаемых отношениях с популярной певицей Алсу.
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