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Назван главный враг современной власти в России, ответ Вас шокирует

Назван главный враг современной власти в России, ответ Вас шокирует

автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Комментарии
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Борис Шумилов
Анатолий Рыжакин
"...Какие репрессии, балбес? Какой 37 год? Где бы ты сейчас был, если бы в стране были репрессии? Да одно то, что ты можешь писать подобные пасквили, свидетельствует о том, что в России не только нет никаких репрессий, а наоборот, отсутствуют любые, даже элементарно необходимые в любом обществе ограничения, направленные на защиту государства и существующей власти..." - Вы написали? Смешно😂 Разве сейчас власть не репрессирует людей, которые ей противостоят. Ого-го, ещё и как репрессирует! Последние протесты тому пример. Например, Н. Платошкин и. др. Кстати, в сталинское время за репосты никого не репрессировали.😀
"Кстати, в сталинское время за репосты никого не репрессировали." - Репосты в сталинское время, и как вы себе это представляете.🤨
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1 час.
мирас Закироув
Аффтор- изменник Родины, но образование Российское, где бы он еще так пиздеть научился, только в России ,  ибо только там образование позволяет  МЫСЛИТЬ , хоть за, хоть против ,хотя.., а где его родина  израель, штаты, польша или усраина?
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35 мин.
Петр Шипилов
Совершенно согласен, что враги России сидят в Кремле, Думе и на местах. Поэтому в богатой стране народ нищий и бесправный.
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12 мин.

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