Firaxis проведут серию трансляций, в которых расскажут об эпохах Civilization VII – пер...

Firaxis проведут серию трансляций, в которых расскажут об эпохах Civilization VII – первая состоится 12 сентябряСтудия Firaxis сообщила о том, что в скором времени игроков ожидает серия трансляций, в рамках которых разработчики поделятся новыми подробностями о Sid Meier’s Civilization VII.