Firaxis проведут серию трансляций, в которых расскажут об эпохах Civilization VII – пер...

Firaxis проведут серию трансляций, в которых расскажут об эпохах Civilization VII – первая состоится 12 сентябряСтудия Firaxis сообщила о том, что в скором времени игроков ожидает серия трансляций, в рамках которых разработчики поделятся новыми подробностями о Sid Meier’s Civilization VII.
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