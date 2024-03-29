Свердловская полиция накрыла подпольный покерный клуб

В Нижней Туре (Свердловская область) на улице Строителей силовики накрыли нелегальный покерный клуб. Организатора азартных игр также задержали, им оказался директор компании, добывающей драгоценные металлы.
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