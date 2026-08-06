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Банк может заблокировать карту даже за законный перевод: какие суммы вызывают подозрения и как защитить свои деньги

Банк может заблокировать карту даже за законный перевод: какие суммы вызывают подозрения и как защитить свои деньги

Банк может заблокировать карту даже за законный перевод: какие суммы вызывают подозрения и как защитить свои деньги Елена ГалицкаяВ последние годы россияне всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда банковская карта внезапно перестаёт работать после обычного, на первый взгляд, перевода.

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