Повышение затронет 37,5 млн человек. Индексация пройдёт в два этапа: на 6,8% с февраля и на 3,3% с апреля.
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А кто возместит потери пенсионерам, которым 2 года подряд не изменяли пенсии ни на копейку? Может её воровали у них, а власти и не знали? Самарская область.