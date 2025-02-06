Житель Ноябрьска перевел мошеннику миллион рублей при покупке снегохода

Житель Ноябрьска нашел в интернете объявление о продаже снегохода, которое оказалось мошенническим. Северянин перевел продавцу более миллиона рублей, но транспорт не получил, после чего обратился в полицию.
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