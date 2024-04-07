Собчак может посодействовать тому, что Пугачеву признают иноагентом

Ксения Собчак в настоящее время занимается съемками фильма о Примадонне. Этот документальный фильм создается с целью пролить свет на жизнь и творчество исполнительницы хита “Арлекино”, а также показать россиянам, какая она была и какая она стала после переезда в Израиль.