Собчак может посодействовать тому, что Пугачеву признают иноагентом

Ксения Собчак в настоящее время занимается съемками фильма о Примадонне. Этот документальный фильм создается с целью пролить свет на жизнь и творчество исполнительницы хита “Арлекино”, а также показать россиянам, какая она была и какая она стала после переезда в Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии