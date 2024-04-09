Во вторник в Астраханской области электричество будут отключать в трех городах и пяти поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 9 апреля, в плановом отключении электричества находятся 8 населенных пунктов: Астрахань – в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.