Во вторник в Астраханской области электричество будут отключать в трех городах и пяти поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 9 апреля, в плановом отключении электричества находятся 8 населенных пунктов: Астрахань – в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.
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