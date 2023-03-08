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Медведева о проектах с «Динамо»: «У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем»

Евгения Медведева предрекла новый проект, совмещающий фигурное катание и футбол. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию является амбассадором ФК «Динамо».

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