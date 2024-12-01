Петербуржца задержали при попытке поджечь электроподстанцию

В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь электроподстанцию. Об этом сообщает «78.ru». Мужчина ночью проник на территорию подстанции, расположенной в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе, чтобы устроить поджог.
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