Ротенберг об Акользине: «Мы его называем Паша Таран. Задача СКА – перерабатывать каждого соперника. Он идеально подходит под наши требования»

– Про обмен Борны Рендулича на Павла Акользина. Насколько Акользин влился в СКА, и как он сейчас себя чувствует в команде? – Вы видите, что он у нас забивает и в большинстве выходит, и в меньшинстве выходит, пять на пять много играет.
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