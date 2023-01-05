Александр Семченко: Украинцев, не желающих воевать, разыскивают на столбах

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись журналиста, кандидата политических наук Александра Семченко: До сих пор не могу понять, почему на столбах в США, Британии и Германии не вывешивают списки не желающих воевать американцев, британцев, немцев, а в Украине Зеленского некоторые особо буйные индивиды такие списки начали вывешивать, и при этом указывают там украинцев! Если странам НАТО так сильно надо воевать, пусть у себя на столбах списки развешивают, украинский народ тут при чем? Вешайте такие списки в Вашингтоне, Париже, Брюсселе, Варшаве, Лондоне, зачем в Днепропетровске этот бред запускать? Сами говорили, что западные страны воюют с Россией за «свои ценности» в Украине, украинцы тут при чем? Эта запись также доступна в Telegram автора.