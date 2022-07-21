Омичка, обвиняемая в хищении 12 млн рублей у работодателя, приговорена судом к лишению свободы

Октябрьский районный суд города Омска рассмотрел материалы уголовного дела о мошенничестве, фигуранткой которого являлась бывший бухгалтер четырех организаций, занимающихся торговлей строительными материалами, сдачей внаем недвижимого имущества, транспортировкой грузов.

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