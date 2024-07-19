На Любинском проспекте в Омске вырубили 7 шаровидных ив из-за того, что они засохли. В мэрии сообщили, что посадили вместо них такие же - двухметровые и морозоустойчивые.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Любинском проспекте в Омске вырубили 7 шаровидных ив из-за того, что они засохли. В мэрии сообщили, что посадили вместо них такие же - двухметровые и морозоустойчивые.