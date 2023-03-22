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Представитель Белого дома Кирби заявил, что боеприпасы с обедненным ураном нерадиоактивны

Представитель Белого дома Кирби заявил, что боеприпасы с обедненным ураном нерадиоактивны

США не посылают Украине боеприпасы с обедненным ураном, однако Вашингтон уверен в том, что они не представляют радиоактивной угрозы, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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