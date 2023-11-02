Гроссмейстер Смагин заявил о давлении на украинских спортсменов

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о рукопожатии украинского гроссмейстера Юрия Кузубова с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss.
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