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Менеджер Умара поддержал бойца после поражения нокаутом с бою с Сонгом

Менеджер Умара поддержал бойца после поражения нокаутом с бою с Сонгом

Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова, прокомментировал поражение россиянина нокаутом от китайца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

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