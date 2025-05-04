Министр лесного хозяйства Александр Кулик присоединился к посадке деревьев на территории Приберезинского края.

Живая надпись из деревьев появилась на территории Бобруйского лесхоза. К созданию из саженцев надписи ´9 Мая´ активно подключились работники аппарата Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь вместе с коллективами подчиненных республиканских организаций, Могилевского ГПЛХО и Бобруйского лесхоза.