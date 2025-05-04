Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Министр лесного хозяйства Александр Кулик присоединился к посадке деревьев на территории Приберезинского края.

Министр лесного хозяйства Александр Кулик присоединился к посадке деревьев на территории Приберезинского края.

Живая надпись из деревьев появилась на территории Бобруйского лесхоза. К созданию из саженцев надписи ´9 Мая´ активно подключились работники аппарата Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь вместе с коллективами подчиненных республиканских организаций, Могилевского ГПЛХО и Бобруйского лесхоза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх