Министр лесного хозяйства Александр Кулик присоединился к посадке деревьев на территории Приберезинского края.

Живая надпись из деревьев появилась на территории Бобруйского лесхоза. К созданию из саженцев надписи ´9 Мая´ активно подключились работники аппарата Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь вместе с коллективами подчиненных республиканских организаций, Могилевского ГПЛХО и Бобруйского лесхоза.
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