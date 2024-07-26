В Госдуме напомнили, куда жаловаться на школьные поборы

Обязательства по содержанию школ целиком несут муниципалитеты и государственные органы власти. От родителей не могут требовать или просить финансовой поддержки на содержание образовательных учреждений, напомнили в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии