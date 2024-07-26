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Парламентская газета

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В Госдуме напомнили, куда жаловаться на школьные поборы

В Госдуме напомнили, куда жаловаться на школьные поборы

Обязательства по содержанию школ целиком несут муниципалитеты и государственные органы власти. От родителей не могут требовать или просить финансовой поддержки на содержание образовательных учреждений, напомнили в Госдуме.

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