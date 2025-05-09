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Крис Уошберн: «Я вышел из клиники. И тут же встретил приятеля с крэком»

Уошберн был выбран «Голден Стэйт» под 3-м номером на драфте-1986, но его карьера не сложилась из-за наркотической зависимости.

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