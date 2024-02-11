Заноза
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Заноза

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Война до последнего украинца для Германии оборачивается войной до последнего завода – Голос Мордора

Война до последнего украинца для Германии оборачивается войной до последнего завода – Голос Мордора

Вы ведь заметили, что как только политики становятся бывшими, они очень часто начинают говорить умные вещи, да и вообще резать правду-матку? Как будто бы из мозга у них извлекли некоего «жучка», который держал политика под контролем и заставлял следовать «линии партии и правительства».

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Убрать конкурентов и решить вопрос с населением главные задачи капитала.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
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14 час.

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