Дарьенский разрыв. 100 километров между Северной и Южной Америками, которые невозможно преодолеть

Панамериканское шоссе почти позволяет пересечь Америку с севера на юг, но в Панаме оно неожиданно заканчивается посреди материка.
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