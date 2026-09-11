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TRENDYMEN

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Дарьенский разрыв. 100 километров между Северной и Южной Америками, которые невозможно преодолеть

Дарьенский разрыв. 100 километров между Северной и Южной Америками, которые невозможно преодолеть

Панамериканское шоссе почти позволяет пересечь Америку с севера на юг, но в Панаме оно неожиданно заканчивается посреди материка.

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