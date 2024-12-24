Ford и GM пожертвовали по 1 млн долларов на инаугурацию Трампа

Представители компаний автопроизводителей Ford Motor и General Motors (GM) пожертвовали по $1 млн и предоставили транспортные средства для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в январе 2025 года.
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