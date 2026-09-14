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ФедералПресс

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Артем посетила делегация федеральных журналистов и блогеров в преддверии финала премии КАРДО

Артем посетила делегация федеральных журналистов и блогеров в преддверии финала премии КАРДО

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. В минувшие выходные Артем стал площадкой для визита представителей федеральных СМИ и популярных блогеров, которые прибыли в Приморский край накануне Гранд-финала премии КАРДО.

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